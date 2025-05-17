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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarından son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarından son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti

13:3917/05/2025, Cumartesi
AA
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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 53 bin 272'ye yükseldi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 459 yaralı getirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan 153 hayatını kaybeden ve 459 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 632 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 272'ye, yaralıların sayısının da 120 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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