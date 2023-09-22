Kenya lideri, BMGK'de kökten reform çağrısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, BMGK'nin çatışmaları önlemek ve devam eden uluslararası krizleri hızlı şekilde çözmek için kapsayıcılığa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dünyadaki barış ve güvenlik sisteminin defalarca başarısız olduğunu vurgulayan Ruto, Konseyin kökten reforma gitmesini istedi.

Küresel sahnedeki bazı ülkelerin dokunulmazlığının Konseyin demokratik, işlevsel, kapsayıcı ve temsili olmadığının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Ruto, küresel barışı sağlayacak kararların alınamadığına değindi.

Ruto, dünyanın arzu edilmeyen bir doğrultuda ilerlediğini ve çok taraflılığının, güvenin kötüye kullanılması, dokunulmazlık ve ihmalcilikle akamete uğratıldığını dile getirdi.

BMGK, yaptırım ve müdahale gibi herhangi bir ülkeye yönelik aldığı sert tedbirleri uygulamaya sokmak için 15 üyeden 9'unun onayına ihtiyaç duyuyor. BMGK'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşurken, kalan 10 üyeden sadece 3'ü Afrika'dan seçiliyor.

15 üyeli Konsey, hiçbir Afrika ülkesi katılmasa dahi kıta hakkında önemli kararlar alabiliyor.