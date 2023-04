Dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterdi

Suriye iç savaşından sonra ağırlaşan mülteci problemine çözüm arayışında da yine Erdoğan en ön safta yer aldı. 2015 yılında ailesiy ile Avrupa’ya kaçmaya çalışırken denizde boğularak cesedi sahile vuran ve uluslararası toplumda infial yaratan Aylan Kurdi’nin ölümü sonrası da uluslararası topluma çözüm çağrılarını yineledi. Erdoğan, 2015 yılında “Project Syndicate” isimli uluslararası düşünce platformunun web sitesinde yayınlanan makalesinde, “Üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin Türkiye sahillerinde ölü bulunan bedeninden ürperen uluslararası toplum, Akdeniz ve Ege denizinin soğuk sularında her gün onun gibi birçok çocuğun hayatını kaybettiğini de hatırlamalı” ifadelerine yer vererek, kapsamlı çözüm çağrısı yapmıştı. Ayrıca 2016 yılında BM Genel Merkezi’nde düzenlenen “mülteciler” konulu liderler zirvesi’ne katılan Erdoğan, “Cansız bedeni kıyılarımıza vuran Aylan bebeğin o acı görüntüleri hafızalarımızdan silinmemiş olmalı. Uluslararası toplum bu süreçte sadece insani ve vicdani değerlere sahip çıkamayarak maalesef çok kötü bir sınav verdi. Bebeklerin, kadınların sivillerin öldüğü, öldürüldüğü bir dünyada kimse masum kalamaz. Geçen her gün ve her saat bu insani ve ahlaki yıkımın daha da arttığını biliyoruz. Zaten çok geç kaldığımız bu krizleri durdurmak için hemen derhal ve kararlı bir tavırla harekete geçmeliyiz” şeklinde konuşmuştu.