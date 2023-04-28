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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde Karadeniz Tahıl Girişimi ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amonyak boru hattı konusunda mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlar arası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını söylediği bildirildi.

21:38 . 28/04/2023 Cuma
DHA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlar arası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler de ele alındı.



#Antonio Guterres
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
31 dakika önce
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