Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: İşte Akkuyu'nun 60 yıllık hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından gençlere seslenerek, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nükleer tesis hüviyeti kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Sevgili genç kardeşim,
Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.
Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere
Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.
Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.
Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz."