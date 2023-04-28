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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: İşte Akkuyu'nun 60 yıllık hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından gençlere seslenerek, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nükleer tesis hüviyeti kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, 60 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin hikayesini anlattı. Erdoğan, "Biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik" dedi.

09:32 . 28/04/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından gençlere seslenerek, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin nükleer tesis hüviyeti kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.
Peki neden 60 yıl?
Bunun hikâyesini anlatayım sizlere

Sevgili genç kardeşim,

Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.

Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere

Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da
27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı.
70’li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi
100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı.

Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.

Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi;
milyarlarca dolar enerji faturası ödedi
, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi.
İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik.
Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen,
gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.
Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak.
Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz.

Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir'' dedi. Putin, ''Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Menderes
#Turgut Özal
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