Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: İşte Akkuyu'nun 60 yıllık hikayesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir'' dedi. Putin, ''Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi'' ifadelerini kullandı.