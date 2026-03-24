Kolombiya’da düşen askeri uçakta 66 kişi hayatını kaybetti

11:2524/03/2026, Salı
IHA
Kolombiya’da düşen askeri kargo uçağında 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçak alev almış, uçaktaki mühimmatın infilak etmesiyle patlama meydana gelmişti.

Kolombiya’nın Putumayo bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düşen C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağında can kaybı netleşmeye başladı.

Kolombiya Genelkurmay Başkanı Hugo Alejandro Lopez Barreto yaptığı açıklamada, 126’sı asker olmak üzere 128 kişinin bulunduğu uçakta 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiye ise henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Barreto, "Şu anda saldırının yasa dışı silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bilgimiz veya bir işaret yok" diye konuştu. Lopez, uçaktaki 128 kişiden 11’inin Hava Kuvvetleri mensubu, 115’inin Kara Kuvvetleri personeli, 2’sinin Ulusal Polis memuru olduğunu aktardı.

Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçak alev almış, uçaktaki mühimmatın infilak etmesiyle patlama meydana gelmişti.



TORBA YASA 3600 ek gösterge son durum 2026: Maaşlar değişecek! 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?