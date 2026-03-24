Kolombiya’da düşen askeri uçakta 66 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya Genelkurmay Başkanı Hugo Alejandro Lopez Barreto yaptığı açıklamada, 126’sı asker olmak üzere 128 kişinin bulunduğu uçakta 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiye ise henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Barreto, "Şu anda saldırının yasa dışı silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bilgimiz veya bir işaret yok" diye konuştu. Lopez, uçaktaki 128 kişiden 11’inin Hava Kuvvetleri mensubu, 115’inin Kara Kuvvetleri personeli, 2’sinin Ulusal Polis memuru olduğunu aktardı.