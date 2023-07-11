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Dünya

Turistleri taşıyan helikopter Everest Dağı yakınlarında kayboldu

Turistleri taşıyan içinde altı kişinin bulunduğu bir helikopter, Nepal'de Everest Dağı yakınlarında kayboldu. Yetkililer, helikopterin salı günü yerel saatle 10.12'de radardan kaybolduğunu, beş turist ve bir pilotun tamamının Meksikalı olduğunu açıkladı.

09:51 . 11/07/2023 Salı
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Turistleri taşıyan içinde altı kişinin bulunduğu bir helikopter, Nepal'de Everest Dağı yakınlarında kayboldu. Yetkililer, helikopterin salı günü yerel saatle 10.12'de radardan kaybolduğunu, beş turist ve bir pilotun tamamının Meksikalı olduğunu açıkladı.


Katmandu merkezli özel şirket Manang Air tarafından işletilen helikopter, turistleri Nepal'in doğusundaki dağlık Solukhumbu bölgesinden başkent Katmandu'ya götürüyordu.


Yerel basında çıkan ilk haberlere göre helikopterdekilerin tamamının Meksikalı olduğu bildirildi.




#Everest Dağı
#Katmandu
#Solukhumbu
43 dakika önce
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