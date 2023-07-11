Turistleri taşıyan helikopter Everest Dağı yakınlarında kayboldu

Turistleri taşıyan içinde altı kişinin bulunduğu bir helikopter, Nepal'de Everest Dağı yakınlarında kayboldu. Yetkililer, helikopterin salı günü yerel saatle 10.12'de radardan kaybolduğunu, beş turist ve bir pilotun tamamının Meksikalı olduğunu açıkladı.