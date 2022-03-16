Dünya Kraliçe Elizabeth devreye girdi İngiltereden Rusyaya kültürel boykot
AVRUPA

Kraliçe Elizabeth devreye girdi: İngiltere'den Rusya'ya kültürel boykot

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardınan ağır ekonomik yaptırımların yanı sıra kültürel yaptırımlara da maruz bırakıldı. Son hamle, İngiltere'den geldi. Kraliçe Elizabeth’in resmi sanat koleksiyonundan tarihi parçaların Moskova'ya gönderilmesinden vazgeçildi.

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Kraliçe Elizabeth devreye girdi: İngiltereden Rusyaya kültürel boykot
Putin-Kraliçe Elizabeth

Kraliçe Elizabeth’in resmi sanat koleksiyonu da Rusya’ya yönelik yapılan kültürel boykota dahil edildi ve üç tarihi kılıcın Rusya’nın başkenti Moskova’da sergilenmesine izin verilmedi.

Kraliyet Koleksiyonu’ndan 17. yüzyıla ait silahlar Kremlin Müzesi’nde bir serginin parçası olarak sergilenmek üzere geçici bir süreliğine Rusya’ya gönderilecekti.

Sergi, Vladimir Putin ile bağlantısı olduğu ve onu desteklediği için yaptırım uygulanan Rus oligarklardan Alisher Usmanov’un sponsorluğunda düzenlenecekti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Kraliyet Koleksiyonu’ndan kılıçların sergilenmek üzere Rusya’ya gönderilme izni iptal edildi. Kılıçların Kral I. Charles’a ait olduğu düşünülüyor. Daha önce gönderilen Kraliyet Koleksiyonu’na ait, asker miğferi ve eldiveninin de iadesi istendi.

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  • Sergi, diğer Avrupa ülkelerinin de işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine süresiz olarak ertelendi.

İngiliz Kraliyet Koleksiyonu sözcüsü, kılıçların Rusya’ya gönderilme izninin kaldırılma kararının şubat ayının ortalarında alındığını açıkladı.

Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı.
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Son olarak ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.
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Ülkelerin yaptırımlarını, enerjiden teknoloji ve modaya uluslararası birçok firmanın Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma veya operasyonlarını askıya alma kararı izledi.
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Şu anda dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olan Rusya'da vatandaşlar ise ekonomik yaptırımların günlük hayatı etkilemesinden ve hayat pahalılığını artıracağından endişe duyuyor.
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İrina isimli Rus vatandaşı, yaptırımların günlük hayatını kesinlikle etkilediğini belirterek, \"Ancak bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Kendi içimizde kalkınabiliriz. Her şeyi kendimiz kalkındırabiliriz.\" diye konuştu.
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\"YAPTIRIMLAR EKONOMİYİ VATANDAŞLARI, TÜM RUSLARI ETKİLİYOR\"<br><br>Moskova'da bulunan İslam isimli vatandaş ise yaptırımların herkese yansıdığını ifade ederek, \"Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor. Elbette tasarruf gerekiyor. Tüm fiyatlar artacak, dolar, avro daha pahalı olacak. Yaptırımların mutlaka olumsuz tarafları bulunuyor.\" dedi.<br><br>
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Yegor isimli Rus vatandaşı ise \"Ekonomik açıdan bir baskı hissetmiyorum, her şey yolunda. Zaman zaman endişe duyuyorum ancak umarım her şey yakında çözülür ve her şey yoluna girer. Muhtemelen sanayide çalışmaya başlarım. Çünkü ülkemizde artık üretime ihtiyaç var.\" ifadelerini kullandı.
Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
Ukrayna işgali sonrası Batı'nın yaptırım politikası uyguladığı Rusya'da vatandaşlar, ekonomik sıkıntıları günlük hayatlarında etkisini hissetmeye başladı. Yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağından endişe ediliyor.


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​Lavrov'dan dikkat çeken açıklama: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek.

Gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

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