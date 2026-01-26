Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kremlin: Rusya Ukrayna ve ABD temsilcileri haftaya yeniden görüşecek

Kremlin: Rusya Ukrayna ve ABD temsilcileri haftaya yeniden görüşecek

17:3326/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında ilk defa geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin haftaya da devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşme geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk defa geçtiğimiz hafta yapılan üçlü görüşmenin haftaya da süreceğini duyurarak
"Ancak henüz günü netleştirilmedi. Temasların devamı gelecek hafta için planlanıyor ancak şu anda kesin tarih veremem"
dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri, ilk olarak 23 Ocak’ta daha sonra da 24 Ocak’ta Abu Dabi’de bir araya gelmişti. Rus heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık etmişti.



#Rusya
#Kremlin
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 26 Ocak Pazartesi maç programı