Kremlin: Rusya Ukrayna ve ABD temsilcileri haftaya yeniden görüşecek

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında ilk defa geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin haftaya da devam edeceğini duyurdu.
Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşme geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti.
Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri, ilk olarak 23 Ocak’ta daha sonra da 24 Ocak’ta Abu Dabi’de bir araya gelmişti. Rus heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık etmişti.