Önce Amerika diyenler de hedefte

Gazze'deki soykırımda, ABD'de Demokrat Parti tabanının desteğini kaybeden işgalci güç İsrail ve Siyonist lobi, Cumhuriyetçi Parti'de de yaşanan benzer eğilimi engellemek amacıyla, Washington'ın ulusal çıkarlarını önceleyen "Önce Amerika" sloganı altında toplanan ünlü Amerikan muhafazakar isimleri hedef alan şiddetli bir kampanya yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşın arkasında İsrail'in yönlendirmesinin ortaya çıkması ve eski Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent'in istifasında bu durumu açıkça belirtmesi, Siyonist lobiyi panikletmiş durumda. Demokrat Parti'nin desteğini yitiren Siyonist güç yürüttüğü medya kampanyası ile Cumhuriyetçi Parti içindeki gücünü ve İsrail etkisini korumaya çalışıyor. Son olarak ABD'deki Siyonist lobinin önde gelen isimlerden Alan Dershowitz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla bu tartışmaları alevlendirdi. Yine Laura Loomer gibi Siyonist yapıya yakın isimler de yaptıkları yayınlarla "Önce Amerika" kanadını "terörle" ilişkilendirecek ithamlarda bulunuyor. Dershowitz, Cumhuriyetçi Parti içinde etkisini artıran bazı isimleri “neo-Nazi faşist bir hareketin parçası” olmakla suçladı. Bu kapsamda Joe Kent, Tucker Carlson, Nick Fuentes ve Candace Owens gibi önde gelen isimleri açıkça hedef aldı.

Tucker Carlson

"ÖNCE AMERIKA" DEMEK DARBE GIRIŞIMI Mİ?

Dershowitz’e söz konusu isimlere yönelik saldırısında, ABD’nin İran ve İsrail eksenindeki politikalarına karşı çıkarken kullandıkları söylemlerle parti içinde tehlikeli bir yönelim oluşturduklarını iddia etti. Siyonist isim, bu grubun Cumhuriyetçi Parti’yi içeriden dönüştürmeye çalıştığını öne sürerek, bunu “bir tür ideolojik darbe girişimi” olarak nitelendirdi. Dershowitz ayrıca bazı söylemlerin antisemitik unsurlar içerdiğini ileri sürerek, bunun hem ABD’deki Yahudi toplumu hem de ülkenin demokratik yapısı açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

Charlie Kirk

ANAYASA MADDESİNİ ASKIYA ALALIM

Siyonist lobinin saldırıları yalnızca bu suçlamalarla sınırlı kalmadı. JFeed adlı, İsrail'e yakın bir internet haber sitesinde, Tucker Carlson ve Nick Fuentes gibi kamuoyunda yankı uyandıran belirli siyasi figürlerin “askerleri itaatsizliğe teşvik ettiği” iddia edilerek çok daha sert önlemler alınması gerektiği savunuldu. Bu kapsamda, bazı isimlerin toplama kamplarına alınması gerektiği ileri sürüldü. Söz konusu çağrılar, ABD’de ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki, söz konusu talebin sahipleri, ABD'de ifade özgürlüğünü garanti altına alan Anayasa'nın ilk maddesinin bu kişilerin yayınları için geçerli olmayacağı savunuldu.

Laura Loomer

LOOMER DA SALDIRIYOR

Bir başka Siyonist savunucusu isim, Laura Loomer da, "Önce Amerika" diyen ünlü muhafazakarlarla ilgili iddiaları daha da ileri götürüp, bu kişilerin ABD'de düzenlenecek bir terör saldırısının parçası olabileceği iddiasıyla hedefe koydu ve bu kişilerin farklı devletlerden maddi destek aldığı iddiasında bulundu. Loomer'ın özellikle son dönemde Joe Kent ve Tucker Carlson gibi "ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in ittiğini" açıkça belirten isimleri hedef aldığı görülüyor. Siyonist destekçisi Laura'nın son dönemde İsrail'e karşı güçlü duruş sergileyen Türkiye ve Katar'ı da hedefe koyduğu görülüyor. Öyle ki Loomer, hiçbir delil göstermeden "Türkiye'nin Trump politikaları hedef alan bazı podcast yayıncılarına para verdiğine" ilişkin asılsız iddialarda dahi bulundu.

KENDİ İDDİASIYLA VURDU

Loomer'ın iddialarına bir başka Amerikalı sosyal medya yayıncısı Elijah Schaffer sert tepki gösterdi. Schaffer X platformunda Loomer'a cevaben, "İsimleri verin. Türkiye hangi podcast yayıncılarına para ödüyor? Kanıt gösterin. Çünkü bana Yahudi ve İsrail çıkarlarını desteklemem için birçok kez para teklif edildi. Hatta İsrail ordusundan yalan söylemem için bile para teklif edildi. Bu olayları da belgeledim. Çok çılgınca. Parayı alan insanları da tanıyorum" ifadeleriyle sert tepki gösterdi. İşgalci güç İsrail'in ABD'de sosyal medya fenomenlerine, Siyonist gücü savunmaları için gönderi başına 7 bin dolar verdiği ve milyon dolarlık bütçe ayırdığı, daha önce Amerikan basınına yansımıştı.

CHARLIE KIRK İDDİALARI

ABD'de geçen eylül ayında suikast sonucu öldürülen "Önce Amerika" savunucularından muhafazakar fenomen Charlie Kirk'e ilişkin iddialar da İsrail'i işaret ediyordu. Kirk'ün son dönemde Siyonist gücün Washington üzerindeki etkisi eleştiren yayınları nedeniyle öldürülmüş olabileceği yapılan değerlendirmeler arasında yer aldı. Joe Kent'in de geçen günlerde katıldığı bir podcast yayınında, Kirk ile Beyaz Saray'da karşılaşması sırasında kendisinden, "ABD'nin İran'la bir savaşa çekilmesini, engelleme" talebinde bulunduğunu aktarması, "Suikastın arkasında İsrail var" iddialarını güçlendirmişti.

SİYONİSTLER AMERİKALILARI KAYBEDİYOR

Mart ayında ABD'de yayınlanan bir anket Siyonist gücün neden paniklediğini net biçimde gösteriyor. NBC News televizyonunun anketine göre ABD’de 35 yaş altındaki seçmenlerin yüzde 63’ünün İsrail hakkında ‘olumsuz’ düşündüğü ortaya çıkmıştı.





MÜTTEFİKLERİMIZİ KAYBEDİYORUZ

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden istilacı Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini belirtti. Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Şeria'da Filistinlilere saldıranları "Yahudi aşırılıkçılar" olarak niteleyen Leiter, bunlarının "sayısının oldukça az olduğunu" savundu. Büyükelçi Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarındaki artışın ABD siyasetinde dalgalanmalara yol açtığı ve İsrail'in müttefik kaybettiği konusunda uyarıda bulundu. Batı Şeria'da saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tüm İsrail'i lekelediği" ve müttefik kaybettikleri değerlendirmesinde bulunan Leiter, "Dostlarımızı kaybediyoruz. Washington’da bu olaylar yüzünden İsrail’den kesinlikle uzaklaşan insanlar var" ifadelerini kullandı.



