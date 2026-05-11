İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” dedi.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldiği bildirildi. Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı elde edilen ‘zaferin’ halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini belirterek, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyledi.
İran'ın düşmana karşı güven duymadığını fakat ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” ifadesini kullandı.