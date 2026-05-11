Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pezeşkiyan: İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız

Pezeşkiyan: İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız

16:2811/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan müzakere açıklaması
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan müzakere açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldiği bildirildi. Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı elde edilen ‘zaferin’ halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini belirterek, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyledi.

İran'ın düşmana karşı güven duymadığını fakat ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız” ifadesini kullandı.


#İran
#İran Cumhurbaşkanlığı
#müzakere
#Mesud Pezeşkiyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler hangileri? CHP'den kopuş sürüyor