Pezeşkiyan: İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacağız

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldiği bildirildi. Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı elde edilen ‘zaferin’ halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini belirterek, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyledi.