Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini olumsuz karşılarız

14:0624/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini olumsuz karşılayacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran ve ABD tarafından müzakerelerle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığına işaret eden Peskov,
"Bu konuda işlerin gerçekte ne durumda olduğunu bilmiyoruz"
dedi.
ABD ve İran arasında çatışmalar öncesinde müzakere sürecini yürüttüğünü anımsatan Peskov,
"İran, çatışmalar başlayana kadar müzakerelere açık olduğunu hep gösterdi. Tahran, İran'a yönelik saldırılar düzenlenene kadar müzakerelerin sürdürülmesinden yanaydı. Bu müzakereler oldukça başarılı bir şekilde ilerliyordu"
değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Peskov, İsrail'in, Rusya'dan İran'a silah taşıyan gemilere Hazar Denizi'nde saldırı düzenlediği yönündeki iddialara ilişkin ise
"Bu konuda herhangi bilgiye sahip değilim. Rusya, Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini son derece olumsuz karşılayacak"
ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili yaklaşımında değişiklik olmadığını dile getiren Peskov,
"Kiev yönetiminin, devlet başkanının meşruiyeti ve görev süresi konusunda karar alması gerekiyor"
dedi.

#ABD
#Hazar bölgesi
#İran
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM İZNİ SON GELİŞMELER 2026: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, Ne Zaman Yasalaşacak?