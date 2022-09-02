Rusya'da taksi uygulaması hacklendi: Yüzlerce taksi aynı yere gönderildi

İlginç eylemi henüz kimse üstlenmedi.

Rusya’nın en çok kullanılan taksi uygulamalarından birine siber saldırıda bulunan bilgisayar korsanları, uygulamanın kontrolünü ele geçirdi. Korsanlar, bir anda yüzlerce taksiyi aynı noktaya yönlendirdi. Bölgede trafik kilitlendi.

İki saate yakın süre trafik sıkışıklığına neden olan durum, şirket yetkililerinin müdahalesi ile düzeltildi.

İlginç eylemi kimse üstlenmedi ancak bu yaşananların Ukrayna işgalini protesto etmek isteyen Hacker’lar tarafından organize edildiği düşünülüyor.

ŞİRKET OLAYI DOĞRULADI

Şirket, güvenlik departmanının 'suni olarak taksileri sipariş etme girişimlerini hemen durdurduğunu' söyledi. Ancak bu, kilitlenmeyi durdurmaya yetmedi.

Bu olaydan dolayı sıkıntı yaşayan kişi ve kurumlara tazminat ödenip ödenmeyeceği ise daha sonra belli olacak.

Bu tuhaf anlar yaşanırken Moskova'da çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde düzinelerce sarı arabanın zorlukla hareket ettiği görülüyordu.

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Üstelik bu araçların hepsi de aynı yöne gitmeye çalışıyordu.

Video çeken kişilerden biri sahte adrese yönlendirilen araçlardan birindeki taksi çağırma ekranını da belgelemeyi başardı.

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