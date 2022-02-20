Dünya İngiltere Kraliçesi II Elizabeth koronavirüse yakalandı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada hastalığın hafif seyrettiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.
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