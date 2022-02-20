İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüse yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.
Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.
Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.
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