Tarihi buluşmada ikinci gün

Donald Trump ve Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

Kim Jong-un ve Donald Trump

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

Reuters Kim Jong-un ve Donald Trump

Ortak imza töreni düzenlenecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

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OYNAT 00:37 ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore'ye yaptırımların azaltılması konusunda anlaşmaya varmalarından 8 ay sonra yeniden bir araya geldi.















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FOTOĞRAF 7 ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi'de başladı. Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum ifadelerini kullanan Trump, Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız şeklinde konuştu. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. Kuzey Kore heyeti ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam’da bulunan Trump ayrıca Vietnam tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı, programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, Vietnamlı mevkidaşı ile iki ülkenin şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşması törenine de katıldı. Vietnam’da tarihi zirve ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. BiP'te paylaş

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