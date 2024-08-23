|
Dünya

Toprak gaspçısı İsrailli Yahudi işgalciler bu kez de iki Filistinli genci kaçırdı

İşgalci İsrail polisinin desteğiyle Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailli Yahudi işgalciler bu kez de Batı Şeria'da iki Filistinli genci kaçırdı. Silahlı Yahudi işgalcilerin, iki Filistinli genci araçlarının tekerleklerine ateş ederek onları kaçırdıkları belirtildi. Kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

20:56 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:12 - 23/08/2024 Cuma
AA
Silahlı İsrailli Yahudi yerleşimciler, araçlarına ateş ederek durdurdukları iki Filistinli genci kaçırdı. (Foto: Arşiv)
Silahlı İsrailli Yahudi yerleşimciler, araçlarına ateş ederek durdurdukları iki Filistinli genci kaçırdı. (Foto: Arşiv)

İsrailli Yahudi işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinde iki Filistinli genci kaçırdığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı Yahudi işgalcilerin, Eriha şehrinin kuzeyindeki El-Avca Pınarı yakınlarında Udey Hüsnü en-Neccar ve Ramadan Cemil Nassar adlı iki Filistinli genci araçlarının tekerleklerine ateş ederek onları kaçırdıkları belirtildi.

Gençler daha önce İsrail cezaevlerinde hapis yatmış

Haberde, kaçırılan gençlerin daha önce İsrail cezaevlerinde hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gencin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampından olduğunu ve daha önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Tüm taraflarla temas haline geçildi

Neccar, gençlerin ailelerinin, çocuklarının akıbetini ve haklarındaki her türlü bilgiyi öğrenmek için İsrail tarafıyla resmi temas hattı da dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana düzenledikleri saldırılarda 18 Filistinli öldü, 785'ten fazla kişi yaralandı.



#Yahudi Yerleşimciler
#Batı Şeria
#İşgal
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram'da profile müzik ekleme özelliği geldi! Instagram profiline şarkı ekleme nasıl yapılır?