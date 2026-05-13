Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Venezuela'yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

Trump Venezuela'yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

08:4913/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Trump, sanal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşımda bulundu.
Trump, sanal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşımda bulundu.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda ise İran'la ilgili haberleri dolayısıyla ‘yalan haber medyası’ olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı. Trump, “Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını öne süren Trump, “Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir” değerlendirmesinde bulundu.



#ABD
#Donald Trump
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara baraj doluluk oranları: Güncel veriler ASKİ tarafından paylaşıldı! 13 Mayıs 2026 Ankara barajları yüzde kaç dolu?