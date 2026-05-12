Venezuela'dan ABD Başkanı Trump'a '51. eyalet' tepkisi: Koloni olmayacak

09:3812/05/2026, Salı
DHA
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesini ABD’nin 51’inci eyaleti yapmayı düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine gitti. Rodriguez, burada ülkesini ABD’nin 51’inci eyaleti yapmayı düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirten
Rodriguez, "Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz. Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.
Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Venezuela'yı ABD'nin 51’inci eyaleti yapmayı ‘ciddi şekilde’ düşündüğünü söylemişti.


