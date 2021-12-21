Türkiye Pakistan ve Malezya ortak televizyon kanalı kuracak

\"Selçuklu gibi estetikte zirveye ulaşmış bir devleti anlatıyor olmak, gösterilmesi gereken titizliği arttırıyor\"<br><br>Dönem işlerine hazırlanmanın çok meşakkatli bir süreç olduğuna dikkati çeken Konuk, şöyle devam etti:<br><br>\"İlk zorluk hikayede başlıyor. Çünkü karakterleriniz gerçek kişiler. Onlara kafanıza göre bir hikaye çizip istediğinizi yaptırıp söyletemezsiniz. Hele bunun manevi mesuliyetini de düşünen bir insansanız işler çok daha zorlaşıyor sizin için. Hikayeyi, senaryoyu yazdıktan sonra kağıt üzerinde oluşturduğunuz o dünyayı nasıl göstereceğinize geliyor sıra. Selçuklu gibi estetikte zirveye ulaşmış bir devleti anlatıyor onu resmediyor olmak, bu konuda gösterilmesi gereken titizliği daha da artırmak zorunda bırakıyor sizi. Selçuklular, gönüllerindeki nakışları taşa dantel gibi işleyecek kadar sanatçı, İslam topraklarını ne pahasına olursa olsun kimseye çiğnetmeyecek kadar savaşçılardı. İşte bu iki zirveyi gösterip yaşatmak, hissettirmek benim için çok önemli, çok kıymetli.\"