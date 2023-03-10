Türkiye'nin onayını bekliyorlar: Dünya iki ülkenin akıbetini konuşuyor

'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve mevkidaşlarının Temmuz ayında yapacakları bir sonraki zirve için bir araya gelene kadar Finlandiya ve İsveç'i dünyanın en büyük askeri örgütünün üyeleri olarak kabul ettirmek için yeni bir girişim başlattı.'