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Dünya

Türkiye'nin onayını bekliyorlar: Dünya iki ülkenin akıbetini konuşuyor

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüldüğü Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının dünya basını tarafından da yakından takip edildi. İsveç'te Türkiye uzmanı Paul Levin, ittifaka katılımın zor göründüğünü belirtti.

09:36 . 10/03/2023 Cuma
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Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı - Brüksel

Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı - Brüksel

İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan
Daimi Ortak Mekanizması
nın üçüncü toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda sona erdi.

Yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik' dedi.

"Vilnius'taki zirveden önce katılamaz"

Toplantı İsveç ve Dünya basınında geniş yer buldu. İsveç'in en çok okunan gazetelerimden Expressen
'Türkiye uzmanı: İsveç için zor görünüyor'
başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Türkiye uzmanı
Paul Levin
'in yorumlarına yer veren gazete havanın daha olumlu hale geldiğine, ancak İsveç'in muhtemelen bu yaz Vilnius'ta yapılacak zirveden önce NATO'ya katılmayacağının altını çizdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dagsavisen ise müzakerelerin devam edeceği bilgisini okurları ile paylaştı.

Haberde İsveç'in baş müzakerecisi Oscar Stenström'ün şu sözüne yer verildi; 'Bugün olumlu olan şey, görüşmelerin devam edeceği konusunda mutabık kalmamızdır.'

'Yeni görüşmenin yeri ve tarihi belli değil'

Aynı haberde bir sonraki görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair bir açıklamanın gelmediğine dikkat çekildi.

İsveç'teki skandal eylem sonrası iki ülkenin ilk defa aynı masaya oturduğunu belirten SVT
'İsveç ve Finlandiya, Kuran'ın yakılmasından sonra Türkiye ile buluşuyor - "Kötü bir ruh hali"'
başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'İsveç ve Finlandiya için henüz NATO yok'

ABD merkezli Politico ise bu gelişmeyi
'Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya henüz NATO yok dedi'
başlığı ile gördü.

Haberde 'Üçlü bir toplantı, İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakına katılması için hiçbir ilerleme sağlamadı' ifadesine yer verildi.

Al jazeera toplantıyı 'Stoltenberg'den yeni hamle' olarak tanımladı ve haberinde şu ifadelere yer verdi;

'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve mevkidaşlarının Temmuz ayında yapacakları bir sonraki zirve için bir araya gelene kadar Finlandiya ve İsveç'i dünyanın en büyük askeri örgütünün üyeleri olarak kabul ettirmek için yeni bir girişim başlattı.'

Alman DW üç ülkenin NATO üyeliği için Brüksel'de görüştüğünü yazdı ve 'Türkiye, İsveç hükümetini Ankara'nın terör örgütlerine karşı çok yumuşak davranmakla suçlayarak İsveç'in NATO'ya girişini engelliyor' dedi.


#İsveç
#NATO
#Paul Levin
#Daimi Ortak Mekanizması
2 saat önce
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Türkiye'nin onayını bekliyorlar: Dünya iki ülkenin akıbetini konuşuyor
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