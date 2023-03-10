Türkiye'nin onayını bekliyorlar: Dünya iki ülkenin akıbetini konuşuyor

Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı - Brüksel
Yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik' dedi.
"Vilnius'taki zirveden önce katılamaz"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Dagsavisen ise müzakerelerin devam edeceği bilgisini okurları ile paylaştı.
Haberde İsveç'in baş müzakerecisi Oscar Stenström'ün şu sözüne yer verildi; 'Bugün olumlu olan şey, görüşmelerin devam edeceği konusunda mutabık kalmamızdır.'
'Yeni görüşmenin yeri ve tarihi belli değil'
Aynı haberde bir sonraki görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair bir açıklamanın gelmediğine dikkat çekildi.
'İsveç ve Finlandiya için henüz NATO yok'
Haberde 'Üçlü bir toplantı, İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakına katılması için hiçbir ilerleme sağlamadı' ifadesine yer verildi.
Al jazeera toplantıyı 'Stoltenberg'den yeni hamle' olarak tanımladı ve haberinde şu ifadelere yer verdi;
Alman DW üç ülkenin NATO üyeliği için Brüksel'de görüştüğünü yazdı ve 'Türkiye, İsveç hükümetini Ankara'nın terör örgütlerine karşı çok yumuşak davranmakla suçlayarak İsveç'in NATO'ya girişini engelliyor' dedi.