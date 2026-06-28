Venezuelalılar yakınlarını arıyor

Hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durduruldu. Ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan halkı olumsuz etkiledi. OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan bir depremzede, çok şiddetli sarsıntı hissettiklerini belirterek “Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı" değerlendirmesini yaptı. Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.