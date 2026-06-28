Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Venezuelalılar yakınlarını arıyor

Venezuelalılar yakınlarını arıyor

04:0028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Venezuela.
Venezuela.

Venezuela'da perşembe sabaha karşı peş peşe meydana gelen depremlerde ölü sayısı artarken büyük bir yıkım göze çarpıyor.

Hükümetin ilan ettiği olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durduruldu. Ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan halkı olumsuz etkiledi. OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan bir depremzede, çok şiddetli sarsıntı hissettiklerini belirterek “Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı" değerlendirmesini yaptı. Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.

TRUMP-RODRİGUEZ GÖRÜŞMESİ

Depremin ardından özellikle en fazla yıkımın olduğu La Guaira bölgesi arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e çıktı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Rodriguez, görüşmede, ABD’nin Venezuela'ya "Kurtarma görevlileri, özel ekipman, geçici barınaklar ve etkilenen ailelere insani yardım gönderecek" dedi.



#Venezuela
#Deprem
#OHAL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi