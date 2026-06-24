Kardeşliği büyüten okullar

Dr. Beyzanur Yılmaz/Araştırmacı, Yazar





Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşadığı bu günlerde, eğitim dünyamız açısından kuruluşunun 20. yılına ulaştığı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin varlığı ve medeniyetimize sunduğu katkılar önem arz etmektedir. Bundan yirmi yıl önce Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu proje, bugün farklı kıtalardan gelen öğrencileri Türkiye’de buluşturan, eğitimle birlikte kardeşlik ve ortak değerler bilincini güçlendiren uluslararası bir başarı hikâyesi olarak varlığını sürdürmektedir.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN RENKLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Küreselleşen dünyada eğitim kurumları yalnızca bilgi aktaran yapılar olmaktan çıkmış, aynı zamanda kültürler arasında köprü kuran ve ortak değerleri gelecek nesillere taşıyan merkezler hâline gelmiştir. Bu bağlamda Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Türkiye’nin eğitim vizyonunu uluslararası alana taşıyan ve farklı coğrafyalardan gelen gençleri aynı ideal etrafında buluşturan önemli kurumlar arasında yer almaktadır.

Bugün dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenciler, Türkiye’de eğitim görerek hem akademik gelişimlerini sürdürmekte hem de ortak bir medeniyet bilinci kazanmaktadır. Bu okullar, diploma veren kurumlar olmanın da ötesinde gönül coğrafyamızın farklı renklerini bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren eğitim yuvalarıdır.

SICAK VE KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMI

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri psikolojik açıdan gençlerin aidiyet duygularını geliştiren önemli bir işlev üstlenmektedir. Özellikle farklı ülkelerden gelen öğrenciler için yeni bir çevreye uyum sağlamak her zaman kolay değildir. Ancak bu okullarda oluşturulan sıcak ve kapsayıcı eğitim ortamı, öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmelerini engellemekte, güven duygularını artırmakta ve sağlıklı kişilik gelişimlerine katkı sunmaktadır. Farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı sınıflarda eğitim görmeleri, empati becerilerini geliştirirken ön yargıların azalmasına da yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler, insanı merkeze alan bir bakış açısı kazanmakta ve farklılıkları zenginlik olarak görmeyi öğrenmektedir.

Bu kurumların pedagojik açıdan da akademik başarı ile değerler eğitimini bir arada sunan örnek bir model ortaya koyduğunu ifade etmek mümkün. Öğrenciler fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılırken, aynı zamanda sorumluluk, dürüstlük, saygı ve adalet gibi temel insani değerleri de eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak öğrenmektedir. Bu yaklaşım, sadece meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda topluma yön verebilecek karakter sahibi insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dinî ve manevî açıdan ise Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri çok daha derin bir anlam taşımaktadır. Bu okullarda eğitim gören gençler, İslam’ın evrensel mesajını doğru kaynaklardan öğrenme fırsatı bulurken, kardeşlik, merhamet, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri günlük hayatlarında yaşayarak tecrübe etmektedir. Farklı milletlerden gelen öğrencilerin aynı sofrayı paylaşmaları, aynı sevinçlere ve ortak değerlere sahip olduklarını fark etmeleri ümmet bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.

ULUSLARARASI EĞİTİM VİZYONUNDA PAYI VAR

Türkiye’nin tarih boyunca üstlendiği birleştirici rol düşünüldüğünde, bu okulların taşıdığı misyon daha da anlam kazanmaktadır. Mezun olan öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde yalnızca akademik bilgi taşımamakta olup, aynı zamanda Türkiye ile gönül bağı kurmuş, kültürler arası anlayışı benimsemiş ve barış dilini öğrenmiş bireyler olarak toplumlarına hizmet etmektedirler.