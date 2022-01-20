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E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir?

21 Ocak Cuma günü karnelerini almak üzere okullara gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karnelerini yüz yüze alamayacak öğrenciler ise E-Okul ekranından dijtal olarak karnelerini görüntüleyebilecek. Peki, e okul VBS'ye öğrenci sınav notları girildi mi? E okul'da karne notu sorgulama yapılır mı? İşte E-Okul VBS giriş ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir?
eokul

MEB bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler 21 Ocak Cuma günü karnelerini alıp tatilin tadını çıkarmaya başlayacak. 21 Ocak Cuma günü okula gidemeyecek olan öğrenciler karne notlarını ve devamsızlık bilgilerini içeren ilk döneme ait karnelerini E-Karne ile dijital olarak görüntüleyebilecek. E-Okul dijital karne nasıl görüntülenir?

E-OKUL DİJİTAL KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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