E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir? 21 Ocak Cuma günü karnelerini almak üzere okullara gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karnelerini yüz yüze alamayacak öğrenciler ise E-Okul ekranından dijtal olarak karnelerini görüntüleyebilecek. Peki, e okul VBS'ye öğrenci sınav notları girildi mi? E okul'da karne notu sorgulama yapılır mı? İşte E-Okul VBS giriş ekranı...

Abone Ol