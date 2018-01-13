Ekonomi1 milyon işçi kadro için başvurdu
İŞ DÜNYASI

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçi sınavı nerede yapılacak?

1 milyon işçi kadro için başvurdu

Taşeron kadro başvurularında süre doldu. Şimdi sıra değerlendirmelerden sonra sınav sürecinde. 1 milyon taşeron işçi kadro için başvuru yaparken en çok başvuru İstanbul ve Ankara’dan oldu. Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek, taşeron işçi sınavı nerede yapılacak?

Haber MerkeziDiğer
1 milyon taşeron işçi başvurusunu yaptı.
1 milyon taşeron işçi başvurusunu yaptı.

Taşeron kadro başvurularında süre doldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 1 milyon kişi kadroya geçmek için kurumlara başvurdu. Bakanlık, emekliliği gelenlerin prim ve yaş hesaplamasını yapacak. Kalanlar sınava tabi tutulacak. Sınavı geçip, güvenlik soruşturmasında sorun olmayan adaylar kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. İşçiler, 2 Nisan'dan itibaren kadroya alınacak. Kadroda rekorun İstanbul ve Ankara'da olduğu belirtildi.

TAŞERON İŞÇİLER BAŞVURULARINI
SON GÜNE BIRAKMADILAR

Dün birçok belediyede de taşeron çalışanlar başvurularını tamamladı. Sürecin işleyişine ilişkin açıklama yapan belediyeler başvuruların son güne bırakılmadığına dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin farklı kadro uygulamalarının önüne geçilmesi sürecini yakından takip ediyor. Bugün İstanbul Valiliği'nde yapılacak toplantıyla belediyelerin farklı uygulamalara yönelmemesine ilişkin uyum toplantısı yapılacak. Her belediye bünyesinde oluşturulan komisyonlar haksız uygulamaların önüne geçecek. Belediyelerdeki geçişler Türkiye genelinde uyumlu yürütülecek. İl bazında kadro listesinin önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

TAŞERON SINAVLARINI KURUMLAR BELİRLEYECEK

Sınav yöntemini bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde de kurumun üst yöneticileri belirleyecek. Sınavlarda çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak farklı yöntemde sınav yapılması mümkün olacak. Sınav günü ve yeri ilgili kurumların internet sayfalarından yayımlanacak. Sorular işçilerin yaptıkları iş alanlarından seçilecek.

Taşeron işçinin kıdem tazminatı hesabı
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Taşeron işçinin kıdem tazminatı hesabı

Taşeronu ilk bitiren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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Taşeronu ilk bitiren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Taşeronda kadroya geçiş başvuruları sona erdi
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Taşeronda kadroya geçiş başvuruları sona erdi

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