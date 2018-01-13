20 bin kişiye istihdam

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 2017 sonu itibarıyla AVM'lerin ziyaret sayısının 2 milyarın üzerine çıkmasını, cirosunun ise 110 milyar lirayı bulmasını beklediklerini söyledi. 2018'de 13-15 yeni AVM'nin açılarak toplam sayının 410'a yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Belgü, "2018 yılı ciro öngörümüz 125 milyar TL. Perakende sektörünün toplam istihdamı ise şu anda yaklaşık 500 bin kişi. Bu sayının önümüzdeki yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

YATIRIMLAR BÜYÜYECEK

2017'de 17 AVM açıldığını ve toplam AVM sayısının 395'e ulaştığını dile getiren Belgü, "2017 yılını özellikle aralıkta geleceğini düşündüğümüz yüksek ciro rakamları ile pozitif bir şekilde kapatacağımızı düşünüyoruz. AVM'lerin 2017 sonu yaklaşık 110 milyar TL'lik bir ciroya ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Sabah'taki habere göre, Türkiye ekonomisi açısından 2017'nin 2018'le karşılaştırıldığında çok daha temkinli yaklaşılması gereken bir döneme işaret ettiğinin altını çizen Belgü, "2018 yılında ekonomik daralma beklenmiyor. İçeride ve dışarıda yaşanan yoğun siyasi gelişmeler ekonomiyi de yakından etkiliyor. Yükseliş trendine giren enflasyon, yüksek kur ve faiz baskısı hem yatırımcı hem de tüketici açısından temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. Ancak elbette sektörümüz yatırımlarına büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. 2018'de de yaklaşık 13-15 adet yeni AVM açılarak sayının 405- 410'a yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Belgü, "2018 yılı ciro öngörümüz 125 milyar TL. Perakende sektörünün toplam istihdamı ise şu anda yaklaşık 500 bin kişi. Bu sayının önümüzdeki yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2018'de açılacak AVM'lerin maddi değer olarak 4 milyar dolar seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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