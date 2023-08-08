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Ekonomi

20 milyar dolarlık satın alma girişimine soruşturma: Rekabeti azaltabileceğinden endişe ediliyor

Avrupa Birliği (AB), grafik ve yazılım şirketi Adobe'nin tasarım platformu Figma'yı 20 milyar dolara satın alma girişiminin rekabet kurallarını ihlal edip etmeyeceğini belirlemek üzere soruşturma açtı. AB Komisyonu'nun değerlendirmesinde, satın almanın etkileşimli ürün tasarım yazılımı tedariki ve dijital varlık araçlarında küresel pazarlardaki rekabeti azaltabileceğinden endişe duyulduğuna vurgu yapıldı

14:15 . 8/08/2023 Salı
AA
AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimini soruşturuyor

AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimini soruşturuyor

AB Komisyonu, her ikisi de ABD merkezli Adobe'nin Figma'yı satın alma girişiminin AB kurallarına uygun olup olmadığına yönelik resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.


Açıklamada, satın almanın etkileşimli ürün tasarım yazılımı tedariki ve dijital varlık araçlarında küresel pazarlardaki rekabeti azaltabileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.


Komisyonun rekabet endişelerinin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için işlemin etkilerine ilişkin derinlemesine bir araştırma yürüteceğine işaret edilen açıklamada, bu sürecin 14 Aralık 2023'e kadar tamamlanacağı belirtildi.

Adobe, geçen yıl Figma'yı 20 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinde bulunmuştu.


Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli küresel şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.


Bu satın alma girişimine yönelik ABD ve İngiltere'de de inceleme yapılıyor.




#AB
#ABD
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#rekabet
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