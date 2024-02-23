8 aylık artış serisi sona erdi: Merkez faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu. Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Para Politikası Kurulu (PPK), 8 ay aradan sonra faiz artış serisini sonlandırdı. PPK karar metninde ocak ayı enflasyonunun ana eğiliminin fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, öngörülen şekilde yükseldiği belirtildi. Yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

TL'DE REEL DEĞER KAZANCI SÜRÜYOR

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ile Türk Lirası varlıklara talebin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi. Duyuruda, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.

MEVCUT SEVİYE KORUNACAK

Politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar korunacağı mesajı verilen açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Tüm araçlar kararlılıkla kullanılacak

Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılacağına dikkat çekilen Merkez Bankası açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."







