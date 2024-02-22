Bakan Şimşek'ten seçim sonrasına ilişkin iddialara yönelik net mesaj: Uyguladığımız politikalar devam edecek spekülasyonlara itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasına yönelik iddialarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak net mesajlar verdi.
Bakan Şimşek, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.
SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ
Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.
Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.
Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.