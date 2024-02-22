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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten seçim sonrasına ilişkin iddialara yönelik net mesaj: Uyguladığımız politikalar devam edecek spekülasyonlara itibar etmeyin

Yerel seçimler sonrasına ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sosyal medya hesabı üzerinden 'dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz' mesajı geldi. Bakan Şimşek paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerine de yer verdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
15:10 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasına yönelik iddialarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak net mesajlar verdi.


Bakan Şimşek, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.


SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİNİZ


Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.


Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.


Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.






#Mehmet Şimşek
#Spekülasyon
#Seçim
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