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Ekonomi

AB katı kurallar getireceği altı teknoloji şirketini belirledi: İlave sorumluluklara uyum için altı ay süre tanındı

Avrupa Birliği (AB), piyasadaki güçlerini sınırlandıracağı ve katı kurallar uygulayacağı 6 büyük teknoloji şirketini belirledi. Komisyon Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft'u "geçit denetçisi" olarak sınıflandırdı. Söz konusu şirketlerin yeni yasa kapsamındaki ilave sorumluluklara uyması için 6 ay süre tanındı.

14:16 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AB Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında işletmelere ve kullanıcılara adil olmayan koşullar dayatılmasını önlemeyi, önemli dijital hizmetlerin kullanıma açık kalmasını sağlamayı amaçlayan "bekçi -geçit denetçisi" kriterlerini karşılayan şirketler listesinin tespit edildiğini bildirdi.


Komisyon'un açıklamasında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft olmak üzere 6 şirketin ilk defa geçit denetçisi olarak sınıflandırıldığı, listelenen şirketlerin sunduğu 22 temel hizmetin yeni yasa kapsamındaki ilave sorumluluklara uymak için 6 ay süreleri olduğu belirtildi.


Microsoft ve Apple'ın bazı temel platform hizmetlerde ağ geçidi olarak nitelendirilmeyeceği iddialarının değerlendireceğine vurgu yapılan açıklamada, Komisyon'un özellikle Bing, Edge, Microsoft Reklamcılık ve Apple iMessage'a ilişkin araştırma başlattığı kaydedildi.


Açıklamada, Komisyon'un bazı kriterleri karşılamalarına rağmen Gmail, Outlook.com ve Samsung internet tarayıcısının "temel platform hizmetleri olarak listelememe "kararı aldığına işaret edildi.


Yeni kurallar hakkında


ŞAB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak yasası kapsamında özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konulacak.


Bu çerçevede Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan ve 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "geçit denetçisi" olarak adlandırılacak.


Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak. Firmalara, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler uygulamaya girecek.


Yasa kapsamında, bu şirketlerdeki farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması gerekecek ve büyük platformların çeşitli hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutması önlenecek.

Kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılımları veya uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.


Büyük şirketlerin, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek. Bu şirketlerin yükümlülüklere uyumları yakından takip edilirken platformlar her 6 ayda bir uyum raporu sunacak.


Geçit denetçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri halinde küresel cirolarının yüzde 10'una varan seviyede para cezası kesilebilecek.


Tekrarlanan kural ihlallerinde para cezası yüzde 20'ye yükseltilebilecek. Devamlı ve sistemik kural ihlali durumunda ise AB Komisyonu bu firmaların belirli faaliyetleri ellerinden çıkarmalarını sağlayabilecek.


Yeni kuralların, 2024'ün mart ayında uygulanması planlanıyor.



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#Dijital Piyasalar Yasası
#geçit denetçisi
#Meta
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