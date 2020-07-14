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Ekonomi Aila Design, lüks gümüş takıyı kapıya getirecek
İŞ DÜNYASI

Aila Design, lüks gümüş takıyı kapıya getirecek

Pandemi dönemiyle birlikte global ticaretteki payını artıran e-ticaret sistemi ile yeni bir dönem başlıyor. Giysi, kozmetik, elektronik eşyaların yanı sıra pırlanta ve altın gibi lüks takıların da online alışverişe taşınmasıyla birlikte online platformlarda, garantili satış dönemine geçiliyor. Mart ayından bu yana, takı koleksiyonlarını online alışverişte tüketici ile buluşturan Aila Design, kapıda sunum garantisi ile hizmet verecek. Bu kapsamda web sitesi üzerinden satın alınmak istenen lüks gümüş takıları VİP tüketicilerin adreslerinde tanıtacak. Tüketiciler birden çok ürün seçerek adrese teslim hizmetinden faydalanacak ve kapıda inceleyerek satın alma işlemini tamamlayabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
E-Ticarette kapıda sunum garantisi başlıyor.
E-Ticarette kapıda sunum garantisi başlıyor.

Yazın gümüş takı modasını, Aila Design markası ile e-ticaret üzerinden evdeveişyerinde görmek isteyen kadınların ayağına getiren Dağıstan ailesi, 925 ayar gümüşten ithal vetasarım ürünü takıları ile pandemi döneminin gümüş markası oldu. Müşterilerinden gelen yoğun taleple, e-ticaret yatırımlarını arttırma kararı alan aile, bir sonraki aşamada pırlanta ve altına ilişkin lüks takı ürünlerini de online satmayı planlıyor.

  • ISO9001:2015 kalite sertifikası ve 40 yıllık kuyumculuk tecrübesinden gelen cesaretle, e-ticaretin güvenilir markalarından biri haline gelen Aila Design, tüketicilerin garantili online alışveriş deneyimini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Kapıda sunum garantisi sunacak olan marka, müşterinin internet üzerinden seçtiği lüks gümüş takıları VİP tüketicilerin adreslerinde tanıtacak. Tüketiciler birden çok ürün seçerek adrese teslim hizmetinden faydalanacak ve kapıda inceleyerek satın alma işlemini tamamlayabilecek.

E-Ticarette kapıda sunum garantisi başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Aila Design Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Dağıstan, 40 yıl önce Kadıköy’de Dağıstanlı Kuyumculuk olarak başladıkları ticaret hayatında, kısa bir süre önce lüks gümüş takı ile e-ticarete girme kararı aldıklarını söyledi. Pandemi tedbirleri ile birlikte önce projeyi ertelemeyi düşündüklerini,ancak her krizin kendi fırsatını da yarattığı inancıyla harekete geçtiklerini ifade eden Suzan Dağıstan şunları söyledi:

  • “Pandemi sürecine evde kalmak zorunda olan insanlar, tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladılar. Özellikle hanımlar; güvenilir, sağlıklı, cildi tahriş etmeyen güncel moda takı ürünlerini internet üzerinden araştırdılar. Bununla birlikte online alışveriş kanalını açtığımız andan itibaren hepimizi mutlu eden bir performans yakaladık. Ürünlerimizi video ve belgeler ile tanıtmaya çalıştık. Yoğun siparişlerlekarşılaştık. Bu bizi daha da cesaretlendirdi. 925 ayar lüks gümüş takılarla başladığımız e-ticaret markamıza, pırlanta ve altın ürünlerimizi de bir sonraki aşamada entegre etmeyi planlıyoruz. Pırlanta ve altın sektöründeki sıcak satış deneyimimizilüks gümüş takılar için de kısa zamanda devreye sokacağız. Öncelikle İstanbul’unAnadolu yakası olmak üzere randevu ile müşterimiz tarafından seçilen ürünleri evlerine kadar getirip, hijyen şartlarını oluşturarak denemelerini sağlayacağız. Taşların büyüsünü ve gümüşün ruhunu hissetmek isteyen tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını kapıda sunum garantisi ile karşılayacağız…”

E-Ticarette kapıda sunum garantisi başlıyor.

Şirket hakkında da bilgi veren Aila Design Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Dağıstan, 40 yıl önce Kadıköy’de Dağıstanlı Kuyumculuk olarak yola çıktıklarını söyledi. Altın sektöründeki deneyimlerinin yanı sıra, müşterilerden gelen talepler neticesinde 2019 yılı ortasında gümüş sektörüne katılmaya karar verdiklerini ve Aila Design markasını oluşturduklarını anlatan Suzan Dağıstan, Mart ayında Instagram ve kurumsal web siteleri üzerinden online alışverişi başlattıklarını açıkladı. Tasarım ürünü lüks gümüş takıların, ISO 9001 kalite belgesi garantisiyle satışını gerçekleştirdiklerini anlatan Suzan Dağıstan, e-ticarette kişiye özel tasarım ürünleri de müşteriye sunduklarını ifade etti.

Marka hakkında daha fazla bilgi için:

www.ailadesign.com

aila.design

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