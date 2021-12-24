Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompa fiyatına yansıyacak

Bakan Nebati'den dolardaki düşüşe vurgu: 'Faiz artırılmalı' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında Yeni Ekonomi Modeli hakkında açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve ardından dolarda yaşanan hızlı düşüşle ilgili konuşan Bakan Nebati Türkiye üzerinde oyun oynanmasını engellediklerini belirterek, 'Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.' dedi.