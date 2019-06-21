Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Altın haftayı yükselişle kapattı Çeyrek altın 427 TL oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftayı yükselişle kapattı: Çeyrek altın 427 TL oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.745,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,60
  • Lira(Tam) Ziynet 1.705,00
  • Yarım Ziynet 852,00
  • Çeyrek Ziynet 427,00
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