Altında sabır dönemi

Küresel piyasalarda dolar endeksinin 13 ayın zirvesine çıkması ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artırım beklentileri altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Altının ons fiyatı 4 bin dolar barajının da altına sarkarak 3 bin 963 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Bir süredir 6 bin TL eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışan gram altın da psikolojik sınırı kırarak 5 bin 928 TL'ye kadar geriledi.





JEOPOLİTİK KRİZLER EZBERİ BOZDU

Geçmişte savaş, çatışma ve jeopolitik kriz dönemlerinde yatırımcıların ilk sığınağı olan altın, yakın dönemdeki ABDİsrail- İran geriliminde beklenen yükselişi sergileyemedi. Savaşın sıcak evresinde petrol fiyatlarının tırmanmasıyla tetiklenen küresel enflasyon endişesi, doğrudan merkez bankalarının radarına girdi. Bölgede tansiyonun düşmesi ve savaşın sona ermesine rağmen, enflasyonun küresel ekonomilerde yüksek kalacağı korkusu piyasadaki beklentileri bozdu. Küresel piyasalar, yaşanan gelişmelerin başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarını sıkı duruşu korumaya ve daha agresif adımlar atmaya zorlayacağını öngörüyor. Altının en büyük düşmanı olan yüksek faiz ortamı ise sarı metalde sert satışları beraberinde getiriyor.





DOLAR ENDEKSİ 13 AYIN ZİRVESİNDE

Enflasyonist baskıların ve ekonomik verilerin katılığı nedeniyle Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı, hatta masada yeni artışların bile olabileceği tahminleri altın üzerinde fiyatlanmaya başladı. Faiz beklentilerinin güçlenmesiyle 101 seviyesini aşarak 13 ayın zirvesine ulaşan dolar endeksi, alternatif yatırım araçlarından çıkışı hızlandırırken değerli metallere olan talebi doğrudan baltalıyor.





MERKEZ BANKALARI ALIMA ARA VERDİ

Geçtiğimiz dönemlerde rekor altın alımları yaparak fiyatı yukarıda tutan küresel merkez bankalarının strateji değiştirmesi de tabloyu tersine çeviren bir diğer kritik darbe oldu. Önceki dönemlerin aksine altına yoğun talep göstermeyen merkez bankaları, şimdilik bekleme odasına geçerek küresel faiz patikasını izlemeyi tercih etti. Mart ayında tarihi zirvelerini gören altın piyasasında adeta yaprak dökümü yaşanırken, uzmanlar güvenli liman ezberinin bozulduğu yeni dönemde yatırımcıların tamamen veri odaklı hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor.





STRATEJİSİ OLMAYANIN ZARARI KAÇINILMAZ

Fiyatlar rekor kırdığında kulaktan dolma bilgilerle alım yapanlar için sabır döneminin başladığına dikkat çeken Ekonomist Erdoğan Turan, net bir oyun planı ve risk yönetimi bulunmayan yatırımcılar açısından mutlak zararın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Turan, özellikle borç veya kısa vadeli ihtiyaç duyulacak emanet parayla piyasaya girenlerin sinirlerinin test edileceği bir süreçten geçildiğini belirtti. Yatırımcıları vadelerine ve hedeflerine göre gruplayan Turan, şunları kaydetti: “Ev ya da araba almak gibi uzun vadeli bir biçimde fiyata bakmaksızın altın biriktiren küçük tasarruf sahipleri için mevcut düşüşler bir sorun oluşturmuyor. Buna karşın piyasayı profesyonel ve kısa vadeli takip edenlerin nakit akışlarını iyi okuması gerekir. Yatırımcı kendi içinde bulunduğu yatırımcı modelini, en baştaki amacını, hedefini ve zarar söz konusu olursa hangi fiyattan oyun dışına çıkacağını biliyorsa fiyat dalgalanmaları sadece fırsat sunar, aksi takdirde mutlak zarar kaçınılmaz olur."



