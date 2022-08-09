Ekonomi Anadolujetten indirimli bilet kampanyası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolujet'ten indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 arasında tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Kampanya ile her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla yolcular Türkiye’nin dört bir yanına uçma imkanına sahip olacak” denildi.

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Haber Merkezi AA
Anadolujetten indirimli bilet kampanyası
AnadoluJet

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

  • Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmadığı bildirildi.

THY Genel Müdür Bilal Ekşi
THY Genel Müdür Bilal Ekşi

'GÖKYÜZÜNÜ DAHA ULAŞILABİLİR HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kampanya ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, "Ülkemizin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlarımızla hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkânı tanıyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.


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