Ekonomi Arçelik bugün itibariyle üretime yeniden başladı
İŞ DÜNYASI

Arçelik Rusya'da üretim 15 Nisan'da başladı

Arçelik bugün itibariyle üretime yeniden başladı

Koronavirüs salgınından dolayı 31 Mart'ta Rusya'daki üretimini durduran Arçelik, bugün itibariyle üretime yeniden başladığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda yurtdışında faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarımızın faaliyet gösterdikleri ülkelerde Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını duyurmuştuk" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:

"Söz konusu ülkelerde sokağa çıkma yasakları uzatılmış olup, Bangladeş'te 25 Nisan 2020, Pakistan'da ve Güney Afrika'da 30 Nisan 2020'de sona ermesi beklenmektedir.

"Hindistan'da devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş ortaklığımız Voltbek tesisinde de üretim durmuştur ancak bu tesiste üretime yeni başlandığından, faaliyetlerimize önemli bir etkisi olmamıştır.

"Rusya'da ise 15 Nisan itibariyle üretim başlamıştır.

"Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında yavaşlatılarak devam etmektedir.

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