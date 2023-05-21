Bakan Nebati: Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 95,3 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden Kur korumalı mevduata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Nebati'nin paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle;





Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz, bugüne değin bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002’deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar nasıl düşürebildiyse; nasıl ki oluşturduğu bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiyse; Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gibi yenilikçi enstrümanlarla da ekonomimize olumlu katkılar sunmaktadır.





Ülkemizde KKM uygulaması 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alınmıştır. Böylece, söz konusu dönemdeki panik havası bertaraf edilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı önemli bir oranda azaltılmış ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlanmıştır. Ayrıca, KKM’nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu da azaltılmıştır.





Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir.





Diğer taraftan, KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi; bunun ülkemiz dış borç stoku üzerindeki negatif etkisi yüksek olurdu ve reel piyasaların gelişimi de önemli ölçüde sekteye uğrardı.



