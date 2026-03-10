Bakan Uraloğlu: Şubat ayları içinde tüm zamanların elleçleme rekorunu kırdık

"Söz konusu yük cinsini alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 581 bin 661 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, LNG ve taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti. Deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildi. Bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımalar izledi. Ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yük Rusya'dan yapılan taşımalarla oldu."