Bakan Uraloğlu: Şubat ayları içinde tüm zamanların elleçleme rekorunu kırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda geçen ay 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçlendiğini ve şubat ayları içinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.
Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan şubat ayı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Uraloğlu, konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024'ten sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaşıldığını belirterek, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.
Bakan Uraloğlu, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner elleçlendiğini bildirdi.
Yurt dışı yük taşımaları 32 milyon ton olarak gerçekleştirdi
Şubat ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 10 milyon 542 bin 469 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Aliağa Bölge Liman Başkanlığı zirvede
Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında şubatta en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 349 bin 150 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini aktararak, burayı 6 milyon 567 bin 67 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığının ve 5 milyon 348 bin 953 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğini belirtti.
Şubatta limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 561 bin 761 ton olarak gerçekleştiğinin altını çizen Uraloğlu, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 660 bin 44 ton olduğunu bildirdi.
Uraloğlu, taşınan yük cinsleri bazında şubatta 441 bin 407 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40'lık dolu konteynerler olduğunu kaydederek limanlarda 6 milyon 949 bin 461 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.
'En fazla yük Rusya'dan geldi'
Şubatta portland çimentonun 980 bin 160 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğu bilgisini paylaşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: