Bakan Uraloğlu: Orta Doğu’da risk sürüyor, uçuş iptalleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası bölge hava sahalarındaki son durumu ve Türkiye merkezli havayolu şirketlerinin kararlarını açıkladı. Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM’ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir.

Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart’a, THY ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır.