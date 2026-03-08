Bakan Uraloğlu: Orta Doğu’da risk sürüyor, uçuş iptalleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgedeki hava sahalarının yakından takip edildiğini ve bazı uçuşların iptal süresinin uzatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası bölge hava sahalarındaki son durumu ve Türkiye merkezli havayolu şirketlerinin kararlarını açıkladı. Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:
Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu.
Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart’a, THY ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır.
Türk Hava Yolları’na ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklemektedir. Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak’ta bulunmaktadır.
Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."