Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu: Orta Doğu’da risk sürüyor, uçuş iptalleri uzatıldı

Bakan Uraloğlu: Orta Doğu’da risk sürüyor, uçuş iptalleri uzatıldı

22:348/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş iptallerinin uzatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş iptallerinin uzatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgedeki hava sahalarının yakından takip edildiğini ve bazı uçuşların iptal süresinin uzatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası bölge hava sahalarındaki son durumu ve Türkiye merkezli havayolu şirketlerinin kararlarını açıkladı. Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM’ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir.

Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu.

Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart’a, THY ise 20 Mart’a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır.

Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir.

Türk Hava Yolları’na ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklemektedir. Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak’ta bulunmaktadır.

Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."






#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Orta Doğu
#Hava sahası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?