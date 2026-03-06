Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Riskli bölgelere uçuş yasağında süre uzatıldı

Bakan Uraloğlu açıkladı: Riskli bölgelere uçuş yasağında süre uzatıldı

6/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Orta Doğu'daki güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye'nin sivil havacılık alanında aldığı önlemler genişletildi.
Orta Doğu'daki güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye'nin sivil havacılık alanında aldığı önlemler genişletildi.

Orta Doğu'da İran ile ABD-İsrail arasında alevlenen savaş, hava trafiğini adeta kilitledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı son dakika açıklamasına göre; THY, Pegasus, AJet ve SunExpress'in İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları artan güvenlik riskleri nedeniyle askıya alındı. İşte iptal edilen seferler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle hava sahaları ve uçuş iptallerine ilişkin güncel durumu paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, artan güvenlik riskleri sebebiyle yerli hava yolu şirketlerinin İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir.

Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026’ya kadar durdurmuştu.

Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.

Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir.

Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.

Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır.

Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."


