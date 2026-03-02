Körfez'de hava sahası krizi: 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi

Dubai Uluslararası, Sharjah, Abu Dabi ve Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere bölgedeki altıdan fazla büyük merkez operasyonlarını durdurdu.

Orta Doğu'daki havalimanlarının Avrupa, Asya ve Afrika arasında kritik bağlantı noktası olması sebebiyle, bu kapanma kararları dünya genelinde domino etkisi yarattı.

300 bin yolcu mahsur kaldı

Tahminlere göre bölge genelinde yaklaşık 300 bin kişi mahsur kaldı. İngiltere'nin, vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmak amacıyla bölgeye ekipler gönderdiği bildirildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda; yolcuların uçuş rezerve etmek ve yardım almak için uzun kuyruklarda beklediği, birçok kişinin terminallerde konakladığı görüldü.

Hava sahasındaki belirsizlik sürüyor

Bölgenin büyük bir bölümünde hava sahası kapalı kalmaya devam ediyor.