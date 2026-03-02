En fazla sığınağı olan ülkeler belli oldu: İlk sırada ne İran ne İsrail var

İSVİÇRE

EN YOĞUN SIĞINAK AĞI

İsviçre, nüfusunun her bireyini koruyacak kadar devasa bir nükleer ve hava saldırısı sığınağı ağına sahip. Yaklaşık 370.000 sığınak bulunuyor ve bu sayı ülke nüfusunu fazlasıyla karşılıyor bir kişi için bile yer bırakacak kadar büyük. Bunların çoğu apartmanların ya da toplu binaların altında gizli.