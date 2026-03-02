En fazla sığınağı olan ülkeler belli oldu: İlk sırada ne İran ne İsrail var

Küresel gerilimlerin yeniden tırmandığı bir dönemde, bazı ülkelerin yerin metrelerce altında inşa ettiği ve varlığı çoğu zaman resmen doğrulanmayan “gizli sığınaklar”, olası bir nükleer ya da askeri kriz senaryosunda devletlerin ve kritik kurumların hayatta kalma planlarının en stratejik parçası olarak dikkat çekiyor.
Art arda gelen saldırı haberleriyle birlikte en fazla sığınağı olan ülkeler de merak edildi...
Bir ülkenin “en çok sığınağa sahip olması” iki farklı şeyi ifade edebilir:
Sivil nüfus için yaygın sığınak ağı (İsviçre, Finlandiya gibi).
Askeri/gizli derin yeraltı tesisleri (Rusya, Çin gibi).
Bazı sığınaklar kamuya açıktır, bazısı ise ülkelerin güvenlik politikaları gereği gizli tutulur.
ÇİN
BÜYÜK YERALTI KOMUTA MERKEZLERİ
Çin’de de eski ve aktif yeraltı komuta merkezleri ve askeri sığınak ağları bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerin altında stratejik tesisler yer alıyor.
İSRAİL
STRATEJİK VE DERİN YERALTI SIĞINAKLARI
İsrail’de, konuşlanmış gizli stratejik sığınaklar/radyasyona dayanıklı tesisler olduğu bildiriliyor. Bu sığınakların bazıları hükümet ve güvenlik kurumlarının kriz zamanlarında kullanılması için tasarlandı.
RUSYA
STRATEJİK YERALTI TESİSLERİ
Rusya’da Sovyet döneminden kalma ve günümüzde hala faaliyet gösterdiği düşünülen gizli yeraltı tesisler, askeri komuta merkezleri ve büyük sığınak kompleksleri mevcut. Özellikle Mezhgorye yakınlarındaki Mount Yamantau gibi bölgelerde devletin üst düzey koruma tesislerinin yer aldığı iddia ediliyor; bunlar halen büyük ölçüde gizli tutuluyor.
FİNLANDİYA
GENİŞ SİVİL SIĞINAK SİSTEMİ
Finlandiya’da hem sivil hem de askeri amaçla kullanılan binlerce yeraltı sığınağı ve beton tahkimat sistemi vardır. Sığınaklar genellikle evlerin, iş yerlerinin bodrumlarıyla entegre edilir ve çeşitli savunma amaçları için hazırlanmıştır.
Bazı kaynaklara göre nüfusun önemli bir kısmı için yeterli barınak altyapısı bulunuyor (özellikle soğuk savaş döneminden gelen uygulamalarla)
İSVİÇRE
EN YOĞUN SIĞINAK AĞI
İsviçre, nüfusunun her bireyini koruyacak kadar devasa bir nükleer ve hava saldırısı sığınağı ağına sahip. Yaklaşık 370.000 sığınak bulunuyor ve bu sayı ülke nüfusunu fazlasıyla karşılıyor bir kişi için bile yer bırakacak kadar büyük. Bunların çoğu apartmanların ya da toplu binaların altında gizli.
Bu sığınaklar sadece askeri amaçla değil, sivil koruma için inşa edilmiştir ve nükleer, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani İsviçre, “çok sığınağa sahip ülke” sıralamasında açık ara önde geliyor.