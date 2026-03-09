Doğu Akdeniz’de kritik adım: Türkiye KKTC'de tam kontrol sağlayacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi ile KKTC çevresinde 7/24 gemi gözetimi sağlanacağını, tamamen milli yazılımla teknolojik bağımsızlık kazanılacağını açıkladı. Doğu Akdeniz GTH Projesi, mavi vatanın çıkarlarını koruyacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu Akdeniz GTH Projesi, mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak. KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini, sistemin 2026 yılının ikinci yarısında hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak sistem kapsamında ilk kabullerin yapıldığını belirterek, projede inşaat çalışmalarını ve sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladıklarını, donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
"Bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız"
Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Doğu Akdeniz GTH Projesi Projesi, mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak. KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirdiğimiz yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız. "
"Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarını tamamladık. Kurulacak sisteme, Selvitepe’de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara’da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz. Trafik Gözetleme İstasyonlarında bulunan radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek. KKTC’deki merkezin de kurulumunda sona yaklaştık" ifadelerine yer verdi.
"Meteorolojik verilerin gemilerle paylaşılmasını bu sistemler sayesinde sağlayacağız"
Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, sistemin bir sürü kolaylıklar getirdiğini belirterek, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" açıklamasında bulundu.