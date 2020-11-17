Bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti: Hangi banka saat kaçta açılıyor?

Koronavirüs salgınının etkileri devam etmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle İstanbul'da tırmanışa geçen rakamlar nedeniyle yeni tedbirler alınıyor. Son olarak banka çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Banka mesai saati ve kapanış saatleri, virüsün bulaşıcılığının en az seviyeye indirilmesi için yeniden düzenlenmişti ancak normalleşme süreci ile birlikte çoğu banka eski çalışma saatleri düzenine geri döndü. Peki, 2020 ortası itibariyle güncel banka çalışma saatleri nasıl ve bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

EKONOMİ Bankaların çalışma saatlerine koronavirüs ayarı

Türkiye İş Bankası belirlediği yeni mesai saatine 9 Kasım'da başlarken, Garanti Bankası ve diğerleri 16 Kasım Pazartesi'den itibaren yeni çalışma saatlerine geçti.

İşte bankaların çalışma saatleri:

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İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Buna göre İstanbul il ve ilçelerinde bulunan şubeler 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

EKONOMİ Bankaların mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası ise şubelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank ise hafta içi 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

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YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi mesai saatleri 09.00 - 17.00 saatleri arasındadır.

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DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank ise şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor. Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.