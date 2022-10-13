Ekonomi Bayırdan süt üreticisine 1 liralık ek destek
İŞ DÜNYASI

Bayır’dan süt üreticisine 1 liralık ek destek

Süt ürünleri üreticisi Bayır, başlattığı ‘Süt Davası’ kampanyası kapsamında üreticiye litre başına 1 liralık yem ve diğer sabit giderler desteğinde bulunacak.

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Haber Merkezi İHA
Bayır’dan süt üreticisine 1 liralık ek destek
Bayır Yönetim Kurulu Başkanı Erman Büyükgaga

Çanakkale Bölgesi’nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden Bayır Süt Ürünleri ve Teknolojileri Girişim, süt üreticilerini desteklemek amacıyla ‘Süt Davası’ kampanyası başlattı. Bayır, kampanya dahilinde üreticiye, Süt Konseyi’nin 8,5 TL’lik litre başı çiğ inek sütü fiyatı ve Çanakkale yöresindeki yüzde 8 destekleme primine ek olarak litre başına 1 TL’lik yem ve diğer sabit gider desteği sağlayacak.

Süt ürünleri markalarını, süt üreticilerine +1 TL yem desteği verme çağrısında bulunan Bayır Yönetim Kurulu Başkanı Erman Büyükgaga, tüm tüketicileri de #sütdavası etiketi ile paylaşımlar yapmaya ve kampanyaya destek olmaya davet etti. Büyükgaga, “Süt Davası’nın, devlet ve vatandaştan market zincirlerine, yem üreticilerinden tarım finansmanı kuruluşlarına, süt ürünleri markalarından besi çiftliklerine kadar tüm süt endüstrisinin ele ele vererek, birbirimize karşı taraf olarak değil, birbirimizin yanında durarak, iyi niyetle, sorumluluk duygusu ve yerli malı haftalarının pozitif enerjisi içerisinde, ‘gıdamızı ve milli gastronomi değerlerimizi koruma kampanyası’ niteliğinde bir toplumsal dayanışmanın adı olmasını istiyoruz.” dedi.

''Süt danası stoğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız”

Türkiye’de bir süredir, süt üretiminde fiyat krizi yaşandığına dikkat çeken Büyükgaga, üreticinin yem, işgücü, enerji gibi girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle ayakta durmakta zorlandığını söyledi.

Bu faaliyeti devam ettirmenin hiçbir ekonomik katma değeri kalmadığını düşünen üreticinin süt danalarını ‘zarar kes’ politikasıyla kesime gönderdiğini belirten Büyükgaga, şunları kaydetti: “Bugün gelinen noktada, ülkemizdeki süt danası stoğunu hızlı şekilde kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Süt ürünleri üreticileri ve markaları olarak, maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki dengesizliği görmeli, sürdürülemez olan bu maliyet avantajını kar saymamalı, ürün kalitemizin ve üretim sürdürülebilirliğimizin temel taşı olan süt üreticilerini, üretimlerine karlı olarak devam etmeleri için acilen desteklemeliyiz. Bu nedenle Bayır olarak, ‘Süt Davası’ farkındalık kampanyasını başlatmak istedik. 11 Ekim 2022 tarihinde açıklanan litre başı süt alım tavsiye fiyatında yapılan artış için Süt Konseyi’nin iyi niyetli adımına, Bayır olarak biz de katkıda bulunma kararı aldık. Girdi maliyetlerinin süt üreticileri üzerindeki baskısı hafifleyene dek tüm sektör oyuncularını bu girdi desteği modelimize katılmaya, tüm kamuoyunu da kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.”

“Vatandaşlarımızı da bu çabamıza paydaş kılacağız”

Süt Davası eylem planı kapsamında üç önemli girişimde bulunacaklarını belirten Büyükgaga, Bayır olarak bugünden itibaren, tüm süt tedarikçilerine maliyetlerinde yüzde 50 ila yüzde 70 oranla en büyük girdi olan yem konusunda destek vereceklerini bildirdi.

Süt Konseyi’nin açıkladığı 8,5 TL’lik iyileştirilmiş litre fiyatı ve Çanakkale yöresindeki yüzde 8 destekleme primi ile gelinen 9,2 TL tutara ek olarak, satın aldıkları her bir litre sütün başına üreticiye 1 TL’lik yem ve diğer sabit giderlerine destek olacaklarını açıklayan Bayükgaga, “Bu adil fiyat ödemesinin üçte ikisini, Bayır olarak biz üsteneceğiz. Üçte birlik kısmını fiyatlara yansıtarak sağlıklı ve lezzetli süt ürünleri yemek isteyen vatandaşlarımızı da bu çabamıza paydaş kılacağız. Süt Davası eylem planı dahilinde Bayır’ın 1 TL tutarında desteğinin, bugün itibarı ile 1 kg taze yoğurt maliyetine etkisi 1,3 TL olacak. Bunun 0,45 TL’sini ürün fiyatına yansıtacak, 0,85 TL’sini ise biz üsteleneceğiz. Çünkü bugün 1 kilo yoğurda 0,45 TL, bir kilo peynire 1,5 TL daha ödemezsek; yarın tağşişli süt ve süt ürünleri tüketme, kesime gönderilen süt danaları nedeniyle raflarda süt ürünleri bulamama riskini almış olacağız. Tüketicilerimizin de katkısıyla bu risk bertaraf edilmiş olacak.” şeklinde konuştu.

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