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Ekonomi Akrabası için yaptı, siparişlere yetişemiyor Fiyatı 750 TL
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Bel fıtığı ağrılarına son veren sandalye: Fiyatı 750 TL

Akrabası için yaptı, siparişlere yetişemiyor: Fiyatı 750 TL

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı İlhan Helvacı bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye üretti. Yapılan sandalye yoğun talep görüyor. 750 liraya satılan sandalyeye oturan kişinin 20 dakika sonra ağrılarının gittiği belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Bursa'da bir mobilyacı bel ağrılarını sonlandıran sandalye üretti.
Bursa'da bir mobilyacı bel ağrılarını sonlandıran sandalye üretti.

700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılan bel ağırlarını sonlandıran sandalyeyi yeniden üreten İnegöllü mobilyacı İlhan Helvacı, taleplere yetişemiyor. Yapılan sandalye sayesinde bir çok kişinin ağırlarından kurtulduğu iddia ediliyor.

"700 YIL ÖNCEKİ SANDALYEYİ TEKRAR YAPTIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan mobilyacı İlhan Helvacı, "Ailemizden bir büyüğümüzün bel rahatsızlığı vardı. Gelip bizlere daha önce böyle bir sandalyenin olduğunu söyledi. Bizler de yaptığımız araştırmalar neticesinde 700 yıl önce böyle bir sandalyenin olduğunu gördük. Bunu tekrar yapıp kendisine verdik.

İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı İlhan Helvacı bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye üretti.

20 DAKİKA OTURANIN AĞRISI GİDİYOR

  • Yaklaşık 20 dakika boyunca sandalyede oturduktan sonra ağırlarının gittiğini söyledi. Daha sonra bunun üretimini yapmaya karar verdik. Duyan bizleri arıyor. Bizler de gelen siparişler üzerine yapıp teslim ediyoruz." dedi.

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Yapılan sandalye yoğun talep görüyor.

"10 GÜN İÇİNDE ÜRETİLİYOR"

Helvacı sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 gün içerisinde imal ediyoruz. Doğal ahşap, kayın, ceviz, meşe ağacından hangisinden istiyorsalar ona göre yapılıyor. Şu anda yoğun bir talep var. Elimizde hazır yapılı yok, tamamen siparişlere göre yapıyoruz.

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750 liraya satılan sandalyeye oturan kişinin 20 dakika sonra ağrılarının gittiği belirtiliyor.

FİYATI 750 TL

  • Fiyatı ise 750 TL. Alternatif tıp olarak uzmanların bu sandalyeyi önerdiğini duyuyoruz. Ürünümüz tamamen portatif iki parçadan oluşuyor. Takıyorsun, oturuyorsun isteğiniz yere rahat bir şekilde götürebilirsiniz" dedi.

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Mehmet Kolay ise, "Bel fıtığım vardı. Genelde ağır kaldıran herkeste buna rastlamak mümkün. Doktorum bana düz yerde oturmamı önerdi. Fakat sandalyede yemek masasında oturduğumda bel fıtığından dolayı şikayetlerim oluyordu. Yemek yemekte bile zorluk çekiyordum. Bir arkadaşım bu konuda bana bilgi verdi ve İlhan ustayı önerdi. 700 yıllık bir geçmişi olan sandalyenin olduğunu öğrendim. Arkadaşımın aldığı sandalyede 20 dakika oturduğumda belime iyi geldiğini fark ettim. Bende sipariş verdim ve sandalyemi almaya geldim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Denediklerinde anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

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