Ekonomi Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak
İŞ DÜNYASI

Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak

Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek

Haber Merkezi AA
Hakim ve savcı adayları ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.
Hakim ve savcı adayları ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.

Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılabilecek.

Sınav, ÖSYM tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını bildirmişti.

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