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Ekonomi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 8.075,66 puana yükseldi.

Seren Som
14:08 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,20 puan artarak 8.075,66'ya çıktı.

Toplam işlem hacmi 60,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


En çok kazandıran sektör endeksi

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,14 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.


  • Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.



#Borsa
#Borsa İstanbul
#BIST 100
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