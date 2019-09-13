Ekonomi Boydak Holdingin ismi değişecek
İŞ DÜNYASI

Boydak Holding’in ismi değişecek

Boydak Holding’in ismi değişecek

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın ‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz’ açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Boydak Holding
Boydak Holding

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “67 bin ailenin istifade ettiği Boydak Holding’de ne olduğunu bilmek herkesin hakkı" diyerek şirketle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

HEDEF 11.15 MİLYAR TL

"2018’in birinci yarıyılını 4.63 milyar TL ile kapatmıştık. 2019’un birinci yarıyılını 5.62 milyar TL ile kapattık. Büyüme birinci yarıyıl yüzde 21.38 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonu hedefimiz 11.15 milyar TL. hedefimizin gerçekleşme oranı ise yüzde 50.40’tır.

TMSF olarak Boydak Holdingi aldığım gün ile bu güne kadar borçlarımızda ve mevduatımızda ne durumdayız?

18.08.2016 tarihinde banka kredileri için 383 milyon dolar borcumuz varmış. Bu gün 119 milyon dolar. Devraldığımız mevduat 159 milyon dolar imiş. Bu gün mevduat 204 milyon dolar. 45 milyon dolarlık bir artış var. 309 milyon dolarlık bir iyileşme var" dedi.

Alpaslan Baki Ertekin

FAİZ DÜŞTÜKÇE YATIRIM ARTIYOR

Merkez Bankasının faiz oranlarında yaptığı indirimin sorulması üzerine CEO Ertekin, "Merkez Bankasının faiz indirimini olumlu karşılıyoruz. Enerji yatırımları milyon dolarlarla ifade edilen yatırım hiçbir iş adamı için kendi öz kaynakları ile finanse edilebilecek durumda değil. Biz de günün sonunda ama yurt içinde ama yurt dışında bu finansmanı sağlamaya çalışıyoruz. Faiz oranları ne kadar aşağı inerse bu paraya erişim o kadar kolaylaşıyor. Yatırımın kendini ödeme ihtimali artıyor. Faiz oranları yüksek olduğunda bir iş planı yaptığınızda 8-10 yılda geri ödeyecek gibi çıkıyorsa o zaman o yatırımı yapmakta iki kere düşünüyorsunuz. Faiz oranları düştüğünde işin 5 yılda geri ödenebildiğini gördüğünüzde çok daha büyük bir iştahla o yatırımı yapıyorsunuz" cevabını verdi.

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HOLDİNGİN İSMİ DEĞİŞECEK

Holdingin isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise Ertekin, "Holdingin ismi değişecek, bu karar alındı ve ilgili makamlarla da görüşüldü. Hatta bu gün bazı yayın organlarında TMSF Başkanımızın kendi açıklaması yayınlandı. İsmin ne olacağını biliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Ufak bir problem var benzerlik var. Bir harf benzerliği var onu aşınca hızlı bir şekilde duyuracağız. Evet bu güne kadar şu anda gündemimizde yok, daha çok çalışacağız daha çok satacağız diyorduk. TMSF Başkanımız bir medya grubunu ziyaret ettiğinde ‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz’ dedi. Bizim için de süreç başlamış oldu. Markalar kalacak. İstikbal ve holding herkes tarafından bilinmiyor. Holdingin ismini değiştireceğiz ve markaların tamamı mevcut ticari olarak bilinen piyasada yer etmiş markaları ile şirketler devam edecek" ifadesinde bulundu.

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