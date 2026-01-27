Brent petrolün varili 64,47 dolardan işlem görüyor

Yeni Şafak
09:5727/01/2026, Salı
AA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 64,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 64,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,33 dolardan alıcı buldu.

Dün 65,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,94 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatları, Kazakistan'dan arzın yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin etkisiyle geriledi.

Kazakistan'ın en büyük petrol sahası olan Tengiz'de üretimin yeniden başlatılacağına yönelik açıklamalar, arzın sıkılaşacağına dair beklentileri zayıflattı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle duran üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Kazakistan'ın ana ihracat hattını işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) da Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki terminalinde bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yükleme kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Ancak, ABD'de etkili olan şiddetli kış koşullarının üretim ve rafineri faaliyetlerini aksatması ve ABD-İran hattındaki jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Son günlerde İran kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla yükseliş eğilimi gösteren petrol fiyatları, ABD genelinde etkili olan yoğun kar fırtınasının hafta sonu itibarıyla günlük yaklaşık 2 milyon varile kadar üretimi devre dışı bırakabileceği beklentisiyle destek bulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, geçen hafta yaptığı açıklamada İran yönüne doğru deniz unsurlarının sevk edildiğini duyurmuş, ancak bu gücün kullanılmasını gerektirecek bir durum oluşmamasını umduğunu ifade etmişti. Konuşlanmanın, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 66,29 dolar direnç, 59,71 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.




