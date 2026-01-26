İslam Memiş '50 yıl sonra bir ilk' dedi Çarşamba gününü işaret etti: Her şey değişecek

Altın ve gümüş fiyatları tarihi rekorlara koşarken Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcıya fren yaptıran sert bir uyarı geldi. Piyasaların kaderinin Çarşamba günü çizileceğini belirten Memiş, "Sakın elinizi sürmeyin" diyerek o tarihi işaret etti. İşte Memiş'in 2026 "kaos yılı" senaryosu ve altın-gümüş yatırımcısı için kritik yol haritası...
Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan rekor yükselişler ile döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken, Finans Analisti İslam Memiş’ten yatırımcılar için çok sert bir uyarı geldi. Haftanın ikiye ayrılması gerektiğini belirten Memiş, çarşamba gününe dikkat çekerek, "Sakın elinizi sürmeyin" çağrısında bulundu.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ HER ŞEY DEĞİŞECEK"
Haftanın ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları nedeniyle gergin başladığını belirten İslam Memiş, piyasaların kaderinin çarşamba günü belirleneceğini söyledi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların kritik olduğunu ifade eden Memiş, "Çarşamba öncesi ve sonrası olarak bu haftayı ikiye ayırabiliriz" dedi.
YouTube kanalında piyasaları değerlendiren Memiş, özellikle altın ve gümüş almak isteyenler için bu haftanın riskli olduğunu vurguladı.
"2026 YILI KAOS VE MANİPÜLASYON YILI"
Piyasaların bilinçli bir şekilde baskılandığını ve gerildiğini savunan Memiş, 2026 yılına dair daha önce yaptığı uyarıları yineledi. Memiş, "2026 yılına ilişkin manipülasyon olduğunu söylemiştik. Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var. 2026 yılı bir kaos yılı olarak sürüyor" ifadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda doların değer kaybettiğine, buna karşılık değerli metallere kaçışın hızlandığına dikkat çeken analist, ABD'nin borç yükünü bu stratejiyle çevirdiğini öne sürdü. Memiş, "Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor" şeklinde konuştu.
ALTINDA 50 YIL SONRA BİR İLK: "ALIM İÇİN UYGUN DEĞİL"
Ons altının 5.081 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attığını belirten Memiş, bu rakamın 50 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğünü vurguladı. İran ve Grönland gerilimleri ile faiz kararlarının bu yükselişi desteklediğini belirten Memiş, 5.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda hedefin 5.500 dolar olduğunu söyledi.
Ancak kısa vade için yatırımcıyı net bir dille uyaran Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün ve bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Şu anki rakamlar kısa vade için tehlikeli."
GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ UYARISI
Gram altının 7.236 lira seviyesine ulaştığını ve yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira hedefine yaklaştığını belirten Memiş, "Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil" dedi.
Gümüş tarafında riskin altına göre daha yüksek olduğunu belirten Memiş, ons gümüşün 107,5 dolar, gram gümüşün ise 151,5 lira seviyesinde olduğunu hatırlattı. Yatırımcıların 110 dolar direncini takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta değil" uyarısını yineledi.
DOLAR VE BORSA BEKLENTİSİ
Borsa İstanbul'un haftayı 12.992 puandan kapattığını ve 14 bin puan beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, yine de kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Dolar/TL kurunda ise yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyen Memiş, 43,37 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 50 liranın radara gireceğini belirtti.
ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?
"Teknik düzeltmelere muhtaç olan bir fiyatlama içerisine girdiği için artık çok dikkatli olmakta fayda var. Bu kısa vadede özellikle bu dört haftalık süreç içerisinde nakde ihtiyacı olanlar yükselişleri değerlendirebilir. Nakit ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar bekleyebilir."
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, uzman görüşü içerir.