İslam Memiş '50 yıl sonra bir ilk' dedi Çarşamba gününü işaret etti: Her şey değişecek

Ancak kısa vade için yatırımcıyı net bir dille uyaran Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün ve bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Şu anki rakamlar kısa vade için tehlikeli."





GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ UYARISI





Gram altının 7.236 lira seviyesine ulaştığını ve yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira hedefine yaklaştığını belirten Memiş, "Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil" dedi.